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Властимил Петржела: проблемы «Зенита» с воспитанниками актуальны и для Чехии

Властимил Петржела: проблемы «Зенита» с воспитанниками актуальны и для Чехии
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о малом количестве воспитанников в основной команде сине-бело-голубых. По его словам, эта проблема свойственна и многим клубам из Чехии.

«Проблемы «Зенита» со своими воспитанниками актуальны и для Чехии. Детям становится всё труднее и труднее попасть в Премьер-лигу. Тренеры не дают им ни единого шанса, предпочитая ставить среднестатистических иностранцев. Речь идёт о тренерах, которые должны найти в себе мужество воспитывать молодых игроков. Я не понимаю, зачем им тогда академии, которые стоят больших денег», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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