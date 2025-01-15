Властимил Петржела: проблемы «Зенита» с воспитанниками актуальны и для Чехии

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о малом количестве воспитанников в основной команде сине-бело-голубых. По его словам, эта проблема свойственна и многим клубам из Чехии.

«Проблемы «Зенита» со своими воспитанниками актуальны и для Чехии. Детям становится всё труднее и труднее попасть в Премьер-лигу. Тренеры не дают им ни единого шанса, предпочитая ставить среднестатистических иностранцев. Речь идёт о тренерах, которые должны найти в себе мужество воспитывать молодых игроков. Я не понимаю, зачем им тогда академии, которые стоят больших денег», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.