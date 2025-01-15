Лещук заявил, что понимает футболистов, которые не хотят ехать в сборную России

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что понимает футболистов, которые не хотят ехать в расположение национальной команды России. Лещук подчеркнул, что такие игроки считают поездку в сборную пустой тратой времени.

– Вы понимаете игроков, которые не хотят ехать в сборную России?

– Я могу понять любого человека. Для кого-то это нормально, для кого-то – нет.

– Для вас как?

– Я понимаю тех, кто хочет ехать и не хочет.

– Как вы понимаете тех, кто не хочет ехать?

– Они считают, что это пустая трата времени, – это их право.

– Вы бы смогли отказаться от сборной?

– Нужно сначала получить этот вызов. Я бы съездил в сборную, конечно, — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Лещуку 28 лет, за «Динамо» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 10 матчей во всех турнирах, одну встречу отыграл «на ноль», а также отметился забитым мячом в ворота «Ахмата». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.