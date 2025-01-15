Капитан «Челси» Рис Джеймс высказался о голе на 90+5-й минуте матча с «Борнмутом»

Защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2). Джеймс забил со штрафного на 90+5-й минуте.

«Это было потрясающее чувство — забить, причём дома. Я хотел помочь команде набрать очки в сложной игре. Травмы могут случиться в любой момент. Есть много взлётов и падений. Надеюсь, что теперь смогу быть полезным.

Понимал, что позиция штрафного была близка к воротам, и мне показалось, что я нашёл брешь. Я просто старался попасть в тот угол. Этот гол имел большое значение, и мы предпочли бы получить одно очко, чем ничего, даже если у нас могло быть три.

Разочаровывает, что мы набрали всего одно очко. Мы доминировали бо́льшую часть матча и должны были уйти с тремя очками. В целом как у команды у нас были моменты в первом тайме, и иногда в матчах, когда не используешь свои шансы, игра продолжается, и им удалось забить два гола. Есть и положительные стороны, которые нужно учитывать. Например, количество моментов, которые мы создали. Любой может победить любого, мы просто должны оставить эту игру позади и двигаться от игры к игре», — приводит слова Джеймса официальный сайт «Челси».