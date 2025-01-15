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Желудков: в «Зените» ничего не изменится, пока вкладываются большие деньги в легионеров

Желудков: в «Зените» ничего не изменится, пока вкладываются большие деньги в легионеров
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Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков высказался о малом количестве воспитанников в основной команде сине-бело-голубых. Желудков отметил, что хотел бы видеть больше воспитанников академии «Зенита» в основной команде сине-бело-голубых.

«Конечно, мне бы хотелось видеть больше воспитанников в основе «Зенита». Если вспомнить 1984 год, было всего три приезжих: Давыдов, Бирюков и Мельников. Все остальные — ленинградцы. Но в «Зените» ничего не изменится, пока вкладываются большие деньги в легионеров», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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