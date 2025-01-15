Горшков: для «Зенита» боль, что свои воспитанники уходят — в других клубах больше шансов

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался об уходе воспитанников сине-бело-голубых полузащитника Ивана Ананьева и нападающего Ивана Сорокина.

«Конечно, для «Зенита» боль, что свои воспитанники уходят из клуба в другие команды. В этих футболистов вкладываются большие средства в воспитание. Но, к сожалению, шансов для Ананьева и Сорокина в основе нет, поэтому они выбирают другой путь, считая, что в других командах у них больше шансов, хотя везде нужно доказывать.

С другой стороны, «Зенит» максимально боролся бы, чтобы оставить их, если бы эти футболисты были большими талантами. Хотя, по последней информации, сами игроки мало верят в шансы играть в питерской команде. Это похоже на правду. Печально, что академия работает и всё выстроено, но стратегия совершенно другая. Воспитанникам «Зенита» нужно быть на пять голов сильнее, чтобы пробиться в основу», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.