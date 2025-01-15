Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин — лучший футболист 2024 года по версии журнала «Футбол»

Александр Головин — лучший футболист 2024 года по версии журнала «Футбол»
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России по версии журнала «Футбол». По итогам голосования он набрал 438 баллов.

Второе место в опросе занял вингер «Зенита» Максим Глушенков, тройку сильнейших замкнул форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Головин — уроженец города Катлан и воспитанник академии ЦСКА. К «Монако» российский футболист присоединился летом 2018 года.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 31 очко по результатам 17 матчей.

Материалы по теме
Головин объяснил, почему назвал «Зенит» самым популярным российским клубом в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android