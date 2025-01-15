Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с экс-защитницей «Зенита»

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с экс-защитницей «Зенита»
Комментарии

Самарские «Крылья Советов» в социальных сетях объявили о переходе 33-летней защитницы Любови Кипятковой из санкт-петербургского «Зенита».

«Любовь Кипяткова в «Крыльях»! Многократная чемпионка России и обладательница Кубка страны Любовь Кипяткова продолжит свою карьеру в Самаре. Воспитанница пермского футбола выступала за «Звезду-2005», «Рязань-ВДВ» и «Зенит».

В нашей команде Любовь будет выступать под номером 24. Добро пожаловать в Самару!» — написано в сообщении.

«Крылья Советов» завершили сезон-2024 Суперлиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков за 24 матча. «Зенит» (68) стал чемпионом страны.

Материалы по теме
«Женский футбол не менее зрелищный, чем мужской». Итоги года от футболистки «Зенита»
Эксклюзив
«Женский футбол не менее зрелищный, чем мужской». Итоги года от футболистки «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android