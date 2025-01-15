«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с экс-защитницей «Зенита»

Самарские «Крылья Советов» в социальных сетях объявили о переходе 33-летней защитницы Любови Кипятковой из санкт-петербургского «Зенита».

«Любовь Кипяткова в «Крыльях»! Многократная чемпионка России и обладательница Кубка страны Любовь Кипяткова продолжит свою карьеру в Самаре. Воспитанница пермского футбола выступала за «Звезду-2005», «Рязань-ВДВ» и «Зенит».

В нашей команде Любовь будет выступать под номером 24. Добро пожаловать в Самару!» — написано в сообщении.

«Крылья Советов» завершили сезон-2024 Суперлиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков за 24 матча. «Зенит» (68) стал чемпионом страны.