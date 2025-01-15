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«Плохо, близко к безобразию». Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана

«Плохо, близко к безобразию». Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана
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Известный тренер Станислав Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана по футболу. Он признал, что по статистике всё очень плохо. Однако Черчесов отметил, что сделал много работы в плане менталитета игроков.

«Я много где поездил. Казахстан — это же не Мюнхен. Я знал, куда шёл. Я с удовольствием там работаю. Сам оцениваю свою работу, и если брать статистически — это плохо, близко к безобразию. Другое дело, какая работа прошла внутри команды с менталитетом игроков. Вы этого не видите. Дай бог, чтобы в отборочных играх это сработало. Статистика да, ужасающая, но я как был Черчесов, так и остался», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

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