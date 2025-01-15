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Желудков: правильно, что воспитанники «Зенита» уходят в другие клубы, — они хотят играть

Желудков: правильно, что воспитанники «Зенита» уходят в другие клубы, — они хотят играть
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Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков высказался об уходе воспитанников сине-бело-голубых в другие российские клубы.

«Таких футболистов, как Ананьев и Сорокин, которые ушли из «Зенита», уже не одна сотня. В «Зените» российским парням невозможно попасть в основу, потому что играют приезжие. Поэтому правильно, что они переходят в другие клубы, ведь они хотят играть, а не сидеть на скамейке. Но для «Зенита» это не проблема — перед командой стоит задача выиграть первое место, а для этого не нужны свои воспитанники. Купить иностранцев, и всё будет нормально», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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