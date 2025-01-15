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Губерниев назвал тройку лучших российских футболистов в 2024 году

Губерниев назвал тройку лучших российских футболистов в 2024 году
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев определил трёх лучших российских футболистов по итогам 2024 года.

«Моя тройка от авторитетного футбольного обозревателя: Батраков, Пиняев, Дивеев!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Полузащитник Алексей Батраков и нападающий Сергей Пиняев выступают за московский «Локомотив», защитник Игорь Дивеев является игроком столичного ЦСКА.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл 17 матчей, забил 10 мячей и оформил шесть голевых передач. На счету 20-летнего Сергея Пиняева 17 игр, два гола и четыре результативные передачи. 25-летний Игорь Дивеев сыграл 18 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.

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