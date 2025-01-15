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Александр Головин: в «Спартаке» себя представить не могу

Александр Головин: в «Спартаке» себя представить не могу
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что не представляет себя в форме московского «Спартака», отвечая на вопрос, за какой российский клуб он мог бы поиграть в будущем.

– В России можете себя представить в майке ещё какого-нибудь клуба, кроме ЦСКА?
– Сейчас сложно сказать. Я знаю, что не получится представить себя в «Спартаке», в спартаковской футболке. Это точно. Но в каком-то другом клубе – я думаю, что да, — приводит слова Головина «Советский спорт».

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 31 очко по результатам 17 матчей.

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