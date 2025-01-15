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«Ахмат» подписал контракт с голкипером Ульяновым

«Ахмат» подписал контракт с голкипером Ульяновым
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Грозненский «Ахмат» в социальных сетях объявил о переходе голкипера Вадима Ульянова.

Отмечается, что соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона. После завершения текущего чемпионата грозненский клуб имеет опцию продления договора с голкипером сроком на три года.

«С 2022 года Ульянов выступал за «Кайрат» (Казахстан). Мы приветствуем Вадима и желаем ему удачи!» — написано в сообщении «Ахмата».

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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