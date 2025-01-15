«Челси» досрочно отозвал из аренды в «Кристал Пэлас» Чалобу — Орнштейн

Центральный защитник Трево Чалоба, выступающий на правах аренды за «Кристал Пэлас», досрочно вернётся в «Челси». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, «синие» рассматривают Чалобу как важную часть команды на вторую часть нынешнего сезона. В 14 матчах за «Кристал Пэлас» Трево забил три гола. Арендное соглашение между «орлами» и «Челси» по защитнику было рассчитано до конца мая 2025 года.

«Синие» по итогам 21 тура английской Премьер-лиги занимают четвёртое место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» находится на 15-й строчке.