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«Спартак» объявил об уходе защитника Томаша Тавареша

«Спартак» объявил об уходе защитника Томаша Тавареша
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Пресс-служба московского «Спартака» объявила об уходе защитника Томаша Тавареша, опубликовав соответствующий пост в телеграм-канале.

«Спартак» и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжёлой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе. Искренне желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведённое в наших рядах», — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Тавареш перешёл в московский клуб из «Бенфики» в январе 2023 года. За этот период португальский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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