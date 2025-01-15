Кобелев: «Зениту» с 18-летними пацанами невозможно выиграть чемпионат России

Российский тренер Андрей Кобелев высказался о малом количестве воспитанников в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Честно говоря, не видел, что два воспитанника «Зенита» перешли в московские команды. Но на сегодняшний день 16- и 18-летние футболисты — это не игроки основного состава «Зенита». Со стороны очень сложно судить об их перспективах и правильно ли, что они ушли в другие команды, потому что я ничего о них не знаю. Думаю, что сейчас многое зависит от агентов, которые в ущерб клубам, но в прибыль себе делают эти сделки.

Хороший вопрос: будет ли больше воспитанников «Зенита» в основной команде в ближайшие годы? С другой стороны, Семаку задают такой же вопрос, но перед ним ставят задачу выиграть чемпионат России. «Зениту» с 16- и 18-летними пацанами невозможно выиграть чемпионат», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).