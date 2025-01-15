Кутицкий: о переходе в европейский клуб загадывать не буду. Пока всё устраивает в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий признался, что не хочет загадывать по поводу перехода в европейский клуб. По словам футболиста, сейчас у него нет предложений. Но в будущем он готов обдумать вариант перехода даже в европейский середняк.

«Ожидания от 2025-го? Посмотрим, загадывать не будем. Как и о переходе в европейский клуб. Пока нет никаких предложений. Подумаю ли над переходом в условный середняк, например, испанский «Алавес»? Конечно, подумаю. В будущем посмотрим. Пока всё устраивает в «Динамо», — приводит слова Кутицкого «Советский спорт».

Кутицкий является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне на его счету 20 матчей, один гол и одна результативная передача в составе московского клуба. Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в € 1,5 млн.