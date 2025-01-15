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Голкипер «Динамо» Лещук ответил, какая российская команда является народной

Голкипер «Динамо» Лещук ответил, какая российская команда является народной
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, какая российская команда является народной. Так, Лещук отметил и «Спартак», и «Зенит».

– Кто для вас народная команда в России?
– Если ориентироваться на количество болельщиков – «Спартак» и «Зенит», за них болеет больше всего людей. Раньше все говорили, что «Спартак» – народная команда, а сейчас – не знаю, — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Лещуку 28 лет, за «Динамо» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 10 матчей во всех турнирах, одну встречу отыграл «на ноль», а также отметился забитым мячом в ворота «Ахмата». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками.

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