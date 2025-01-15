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«Манчестер Сити» принял на стажировку украинских тренеров

«Манчестер Сити» принял на стажировку украинских тренеров
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Украинские тренеры приступили к стажировке в английском футбольном клубе «Манчестер Сити». Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в социальной сети X (ранее Twitter).

Количество специалистов, которые будут обучаться в «Манчестер Сити», а также их имена УАФ не озвучила. Главным тренером «горожан» является Хосеп Гвардиола, под его руководством «Ман Сити» шесть раз становился чемпионом Англии, выигрывал внутренние кубки, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира по футболу.

По состоянию на сегодняшний день «горожане» занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сити» отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков.

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