«Пари НН» сообщил об уходе полузащитника Глейзера в аренду

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дан Глейзер продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

«Спасибо, Дан! Полузащитник Дан Глейзер отправляется в аренду. Во второй части сезона он будет выступать за «Кайрат» из Казахстана.

В составе нашего клуба Дан провёл 15 матчей, отметившись одной голевой передачей. Благодарим Дана за игру и желаем ярко проявить себя в «Кайрате»!» — написано в сообщении клуба.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.