Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» сообщил об уходе полузащитника Глейзера в аренду

«Пари НН» сообщил об уходе полузащитника Глейзера в аренду
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дан Глейзер продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

«Спасибо, Дан! Полузащитник Дан Глейзер отправляется в аренду. Во второй части сезона он будет выступать за «Кайрат» из Казахстана.

В составе нашего клуба Дан провёл 15 матчей, отметившись одной голевой передачей. Благодарим Дана за игру и желаем ярко проявить себя в «Кайрате»!» — написано в сообщении клуба.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
«Краснодар» — лидер зимы по трансферным слухам. Кого к ним только не отправляют!
«Краснодар» — лидер зимы по трансферным слухам. Кого к ним только не отправляют!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android