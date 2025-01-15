«Акрон» объявил о трансфере полузащитника сборной Боснии и Герцеговины

27-летний полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Ифет Джаковац стал игроком тольяттинского «Акрона». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что футболист заключил долгосрочный контракт с клубом и в ближайшее время присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

«Ифет Джаковац в сезоне-2016/2017 подписал профессиональный контракт с футбольным клубом «Златибор». Сезоны-2017/2018 и 2018/2019 провёл в футбольном клубе «Тутин», откуда в январе 2020 года вернулся в «Златибор». С 2021-го Джаковац выступал за «Бачка Тополу» из сербской Суперлиги.

В главном дивизионе Сербии наш новичок провёл 125 матчей (25+15), а также провёл восемь матчей в Лиге Европы с учётом квалификационного раунда (2+1) и шесть — в Лиге конференций (2+1). Также в составе «Бачка Тополы» Джаковац принял участие в одном матче квалификации Лиги чемпионов.

Приветствуем Ифета в нашем клубе и желаем ему успехов!» — написано в заявлении «Акрона».