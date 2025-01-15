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Евгений Харлачёв: меня отстранили от работы с главной командой «Уфы», захотели — сделали

Евгений Харлачёв: меня отстранили от работы с главной командой «Уфы», захотели — сделали
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Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв заявил, что его отстранили от работы с основной командой. Специалист рассказал, что в клубе хотят привести нового тренера.

«Отстранили от работы с главной командой «Уфы». Меня и старшего тренера Евгения Чернухина. Захотели привести нового тренера, вот и всё. Захотели — сделали. Я совершенно спокоен на этот счёт. Каждый тренер должен быть готов: как поставили, могут и убрать», — сказал Евгений Харлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сейчас «Уфа» идёт на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Отрыв от зоны вылета — всего одно очко.

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