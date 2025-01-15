Полузащитник «Монако» Головин рассказал о своей мечте

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, о чём мечтает в профессиональном плане. В частности, футболист отметил, что сейчас монегаски готовы к завоеванию титулов.

– Можете сказать, о чём сейчас мечтает Александр Головин?

– У меня есть ощущение, что у нас собралась команда, которая способна завоёвывать титулы. Раньше, переходя сюда, я так не мыслил, но сейчас чувствую, что этого как раз таки нам и не хватает. И в этот момент я вижу, что команда готова. И правильный тренер, и люди правильные в клубе, и как будто это тот самый момент, чтобы завоевать какой-то титул, — приводит слова Головина «Советский спорт».

Головин — уроженец города Катлан и воспитанник академии московского ЦСКА. К «Монако» российский футболист присоединился летом 2018 года. В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. По состоянию на сегодняшний день монегаски занимают третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 31 очко по результатам 17 матчей.