Игрок «Пари НН» Царукян назвал клуб своей мечты

Футболист «Пари НН» Валерий Царукян назвал итальянский «Милан» клубом своей мечты. Также игрок отметил каталонскую «Барселону».

«Назвал бы клубом мечты «Милан», что-то такое. «Барса», понятно. С детства привлекает их стиль игры, тактика», — приводит слова Царукяна «РИА Новости Спорт».

Царукяну 23 года, за «Пари НН» он выступает с января 2024 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс. Действующий контракт Царукяна с «Пари НН» рассчитан до лета 2027 года.