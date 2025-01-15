Вратарь «Динамо» Игорь Лещук: в США нет плохого отношения к русским

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался об отношении к россиянам в Соединённых Штатах Америки. Зимой Лещук летал в США в отпуск.

– Зачем вы опять полетели в Америку?

– Я не был на Гавайях, мне хотелось там побывать. А в Нью-Йорке сходил на баскетбол, хоккей, ещё был на джазовом концерте и на мюзикл «Гарри Поттер» попал.

– Какое отношение к русским там?

– Обычное, везде хорошее отношение к русским. Таксист в Нью-Йорке начал расспрашивать, чем я занимаюсь, рассказал ему, что играю в «Динамо», а он сказал мне: «О, у вас же мексиканец есть один – Чавес». Было интересно, что даже там знают про «Динамо». Никакого плохого отношения к русским нет, я не заметил этого, — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

Лещуку 28 лет, за «Динамо» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 10 матчей во всех турнирах, одну встречу отыграл «на ноль», а также отметился забитым мячом в ворота «Ахмата». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.