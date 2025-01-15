Оганесян: Глушенков — яркий пример, как можно заиграть после «Спартака»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о лучших российских футболистах в РПЛ. Он выделил Алексея Батракова из «Локомотива» и Максима Глушенкова из «Зенита». Оганесян считает, что Глушенков — яркий пример того, как может раскрыться футболист после ухода из «Спартака».

«Согласен с мнением, что Глушенков и Батраков — лучшие российские игроки РПЛ на данный момент. Их двоих можно выделить. Что касается Глушенкова и его примера, как можно заиграть после «Спартака», то таких, в принципе, немало. Но Максим — один из ярких примеров, которые можно привести, да. У меня всегда было понимание, что мне есть куда расти и стремиться», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

Напомним, Глушенков принадлежал «Спартаку» с 2019 по 2022 год. За этот период он сыграл всего 11 матчей РПЛ в составе московской команды. А в сезоне-2024/2025 Максим стал одним из лидеров «Зенита».