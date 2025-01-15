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Валерий Гладилин: Мелёшин сейчас пригодился бы «Спартаку»

Валерий Гладилин: Мелёшин сейчас пригодился бы «Спартаку»
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белым стоит вернуть нападающего Павла Мелёшина из аренды в «Сочи».

«Конечно, «Спартаку» стоит рассмотреть возвращение Мелёшина из аренды. Это быстрореализуемо. Футболист, который находится в аренде, всегда может без проблем вернуться в свой клуб. Мелёшин сейчас пригодился бы красно-белым для ротации состава. Это самый подходящий вариант, поэтому даже нет никаких вопросов по этому поводу», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 20-летний Павел Мелёшин провёл 10 матчей, в которых забил семь мячей.

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