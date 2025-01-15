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Экс-тренер молодёжки ЦСКА Аксёнов: Помазун теряет драгоценное время, даже не тренируется

Экс-тренер молодёжки ЦСКА Аксёнов: Помазун теряет драгоценное время, даже не тренируется
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Бывший тренер молодёжки ПФК ЦСКА Андрей Аксёнов отреагировал на ситуацию голкипера армейцев Ильи Помазуна. Вратарь не попал в список футболистов основной команды красно-синих на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

«Помазун сейчас теряет такое хорошее, драгоценное время. В этом возрасте в его карьере должен быть самый расцвет. И он теряет это время, не имеет возможности даже тренироваться в ЦСКА. Но я надеюсь, что эта ситуация может скоро разрешиться. Я не знаю мелких подробностей в его игровой карьере, какие планы у него. Однако обидно, что он сейчас не может принимать участие даже в тренировочном процессе.

Николичу, наверное, виднее сейчас с позиции тренера. Я всё равно понимаю, что в любой ситуации только тренер может решать, нужен ли ему этот игрок в тренировочном процессе или нет. И я ни в коем случае не буду осуждать эти действия. Но опять можно говорить о том, что, наверное, здесь единственный пострадавший – это Илья», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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