Отец Мирлинда Даку ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «Рубина»

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, ответил на вопрос о возможном уходе своего сына в другой клуб. Ранее появились слухи об интересе к Даку со стороны итальянских «Пармы» и «Кальяри», а также саудовского клуба «Аль-Кадисия». При этом прошлым летом СМИ связывали Мирлинда с московским «Спартаком».

«От этих клубов ничего не поступало. Но, думаю, в ближайшие дни «Рубин» примет решение в отношении Мирлинда — давать ему новый контракт или продать в другую команду уже этой зимой», — приводит слова Фехми Даку интернет-портал Sport24.

Напомним, Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл в РПЛ 17 матчей, забил девять голов и отдал пять голевых пасов.