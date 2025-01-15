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Голкипер «Динамо» Лунёв признался, что скучает по еврокубкам

Голкипер «Динамо» Лунёв признался, что скучает по еврокубкам
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв признался, что скучает по еврокубковым соревнованиям. Футболист надеется, что Россию вернут на международную арену как можно скорее.

«Скучаю по еврокубкам, как и все. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем нас начнут возвращать. А готовы мы или нет — тогда и увидим. Об этом вообще странно говорить. Были бы игры, тогда можно о чём-то рассуждать, но мы же всё равно играем в футбол — не закинули это дело до того момента, пока нас не вернут», — приводит слова Лунёва Sport24.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.

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