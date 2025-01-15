Голкипер «Динамо» Лунёв признался, что скучает по еврокубкам

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв признался, что скучает по еврокубковым соревнованиям. Футболист надеется, что Россию вернут на международную арену как можно скорее.

«Скучаю по еврокубкам, как и все. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем нас начнут возвращать. А готовы мы или нет — тогда и увидим. Об этом вообще странно говорить. Были бы игры, тогда можно о чём-то рассуждать, но мы же всё равно играем в футбол — не закинули это дело до того момента, пока нас не вернут», — приводит слова Лунёва Sport24.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.