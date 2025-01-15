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Ветеран «Алании» отреагировал на серьёзные финансовые проблемы клуба

Ветеран «Алании» отреагировал на серьёзные финансовые проблемы клуба
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Бывший нападающий «Алании» Михаил Ашветия отреагировал на серьёзные проблемы клуба. В декабре 2024 года стало известно, что владикавказцы сократили бюджет, отменили сборы в Турции и выставили всех футболистов на трансфер. «Алания» закрыла вторую команду, а также собиралась (по данным СМИ) сократить зарплату всем сотрудникам и футболистам. Более того, возникали слухи, что клуб будет расформирован.

«Когда я играл в «Алании», такие проблемы, как сейчас, были у клуба каждый год. Надеюсь, что власти региона помогут команде выбраться из этой ситуации. Да, сейчас в клубе тяжёлая ситуация, но пока ещё можно все исправить. Надо, чтобы сейчас «Алания» осталась в Первой лиге и в следующем году боролась за выход в РПЛ», — приводит слова Ашветии Metaratings.

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