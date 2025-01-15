Вратарь «Динамо» Лещук: хочется исправить стереотип, что футболисты — тупые

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук признался, что ему хочется развеять стереотип о низком уровне интеллекта у футболистов. По словам вратаря, в составе бело-голубых есть немало начитанных и умных игроков. А глупые люди могут быть во всех профессиях, отметил Лещук.

«У нас принято говорить, что футболисты тупые и с ними не о чем говорить. Но и глупые, и интересные люди бывают во всех профессиях. В том числе в «Динамо» достаточно начитанных людей, с которыми можно пообщаться на любую тему. Этот стереотип хочется исправить», — приводит слова Лещука «Спорт-экспресс».

Напомним, в первой части сезона РПЛ Лещук отметился необычным достижением — он стал единственным вратарём, которому удалось забить гол. «Динамо» ушло на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.