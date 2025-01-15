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Андрей Аксёнов: я против перехода Помазуна в «Спартак», должны быть другие варианты

Андрей Аксёнов: я против перехода Помазуна в «Спартак», должны быть другие варианты
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Экс-тренер молодёжки ЦСКА Андрей Аксёнов выступил против перехода голкипера армейцев Ильи Помазуна в «Спартак». Ранее стало известно, что ЦСКА не взял вратаря на первый зимний сбор. Ранее его отстраняли от основной команды из-за слов о возможном переходе в «Спартак».

«Самый главный вопрос — нужен ли Помазун «Спартаку»? И в целом это непростая ситуация. Всё-таки ЦСКА — это его дом, переходить в стан принципиального соперника — не совсем правильно. Но здесь, наверное, это вопрос больше не ко мне, а к Илье. Как он сам эту ситуацию видит, как он хочет дальше продолжать свою карьеру. Я сам армеец и против перехода в «Спартак». Думаю, что у Помазуна должно быть намного больше вариантов, и лучше рассмотреть их.

И я думаю, что сейчас не было бы проблем с с тренировочной деятельностью, если он не рассматривал бы такие варианты, как «Спартак». Знаете, футбольная жизнь может быть разной. Но я думаю, что очень важно не переступать черту и иметь твёрдый характер», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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