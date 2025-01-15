Араухо достиг принципиальной договорённости с «Барселоной» о продлении контракта — Романо

Уругвайский защитник Рональд Араухо достиг принципиальной договорённости с «Барселоной» о новом контракте, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Действующее соглашение футболиста с клубом действует до лета 2026 года.

По информации источника, согласия удалось достичь благодаря позитивным переговорам между игроком и директором «Барселоны» Деку, который полностью вовлечён в процесс. Сообщается, что детали контракта будут обсуждаться в ближайшие дни.

Ранее Араухо отказался от нескольких предложений клуба о продлении контракта. Также появилась информация, что Рональд близок к переходу в туринский «Ювентус». Отмечалось, что итальянцы готовы заплатить требуемые «Барселоной» € 50 млн за Рональда.

В текущем сезоне Араухо сыграл два матча во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 55 млн.