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Араухо достиг принципиальной договорённости с «Барселоной» о продлении контракта — Романо

Араухо достиг принципиальной договорённости с «Барселоной» о продлении контракта — Романо
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Уругвайский защитник Рональд Араухо достиг принципиальной договорённости с «Барселоной» о новом контракте, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter). Действующее соглашение футболиста с клубом действует до лета 2026 года.

По информации источника, согласия удалось достичь благодаря позитивным переговорам между игроком и директором «Барселоны» Деку, который полностью вовлечён в процесс. Сообщается, что детали контракта будут обсуждаться в ближайшие дни.

Ранее Араухо отказался от нескольких предложений клуба о продлении контракта. Также появилась информация, что Рональд близок к переходу в туринский «Ювентус». Отмечалось, что итальянцы готовы заплатить требуемые «Барселоной» € 50 млн за Рональда.

В текущем сезоне Араухо сыграл два матча во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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