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Гришин: мы не имеем права осуждать Помазуна, если он перейдёт из ЦСКА в «Спартак»

Гришин: мы не имеем права осуждать Помазуна, если он перейдёт из ЦСКА в «Спартак»
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе голкипера армейцев Ильи Помазуна в «Спартак». Ранее Metaratings сообщал, что Помазун является приоритетным вариантом для красно-белых на позицию запасного вратаря.

«Не секрет, что Помазуну искали команду. Я всегда говорил, что Илье нужно играть, ведь ему уже 28 лет. Искать команду, чтобы сидеть в запасе — это неправильно. Раньше у футболистов было понимание, что они не могут перейти из ЦСКА в «Спартак». Сейчас это всё стёрлось, ведь есть контрактная система. Но мы не имеем права осуждать игроков, потому что они зарабатывают деньги. У каждого есть семья. Только дело Помазуна, куда он пойдёт. Это его жизнь. Если пойдёт в «Спартак», значит, пойдёт в «Спартак», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Гришин был тренером Помазуна в молодёжной команде ЦСКА.

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