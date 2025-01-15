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«ПСЖ» представил новый комплект формы от бренда Jordan

«ПСЖ» представил новый комплект формы от бренда Jordan
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Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» представил четвёртый комплект формы на сезон-2024/2025 от американского бренда Jordan, принадлежащего компании Nike.

Фото: ФК «ПСЖ»

Фото: ФК «ПСЖ»

«В этой футболке сочетаются элегантность и технические характеристики. Украшенная узорами в виде крыльев, повторяющими знаковый логотип Jordan Wings, она символизирует объединение «ПСЖ» и Jordan Brand», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После 17 сыгранных матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 43 очка. Напомним, в составе клуба выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

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