«ПСЖ» представил новый комплект формы от бренда Jordan

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» представил четвёртый комплект формы на сезон-2024/2025 от американского бренда Jordan, принадлежащего компании Nike.

Фото: ФК «ПСЖ»

Фото: ФК «ПСЖ»

«В этой футболке сочетаются элегантность и технические характеристики. Украшенная узорами в виде крыльев, повторяющими знаковый логотип Jordan Wings, она символизирует объединение «ПСЖ» и Jordan Brand», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

После 17 сыгранных матчей «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 43 очка. Напомним, в составе клуба выступает российский голкипер Матвей Сафонов.