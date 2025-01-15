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Гладилин: Помазуну будет очень сложно конкурировать с Максименко в «Спартаке»

Гладилин: Помазуну будет очень сложно конкурировать с Максименко в «Спартаке»
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в стан красно-белых и о его возможной конкуренции с Александром Максименко за место в стартовом составе.

«У нас в России очень сильная вратарская школа. Переход в «Спартак» во многом зависит от Помазуна, здесь много нюансов. Не думаю, что Илья усилит «Спартак», ведь он будет страховать Максименко, который номер один, у которого нет конкурентов. Помазун придёт в «Спартак» запасным голкипером. Илье будет очень сложно конкурировать с Максименко, у него нет шансов. Однако для «Спартака» хороший вратарь в резерве — это очень хорошо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что ЦСКА не взял вратаря на первый зимний сбор. Ранее его отстраняли от основной команды из-за слов о возможном переходе в «Спартак».

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