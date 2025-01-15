«Спартак» близок к покупке Илича у «Торино» за € 15 млн — Гуирриери

Московский «Спартак» близок к покупке полузащитника «Торино» Ивана Илича за 15 млн. Об этом сообщает журналист Calсiomerсato Франческо Гуирриери на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Илич получил повреждение, из-за которого пропустит около месяца. На фоне этого переход футболиста в московский «Спартак» поставлен на паузу,

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.