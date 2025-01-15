Карло Анчелотти рассказал, как отреагировал на критику в своей адрес после «эль класико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, как он отреагировал на критику в свой адрес после проигранного финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5).

«Я не слежу за волной критики, потому что в один прекрасный день ты лучший в мире, а в другой — самый худший. К счастью, у меня есть опыт, позволяющий сохранять необходимый баланс и не следовать за этой волной. Если ты последуешь за ней, ты не узнаешь, кто ты», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).