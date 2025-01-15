«Порту» объявил о переходе 18-летнего белорусского форварда

Футбольный клуб «Порту» на своём официальном сайте объявил о переходе 18-летнего белорусского нападающего Трофима Мельниченко из минского «Динамо».

Сообщается, что футболист будет выступать за вторую команду португальцев. Игрок выбрал себе 43-й номер.

Мельниченко является воспитанником академии минского «Динамо». Всего в основном составе клуба из Беларуси Трофим провёл 37 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Также в активе 18-летнего футболиста есть одна игра национальную команду своей страны.

По информации интернет-портала Transfermarkt, контракт Мельниченко с «Порту» рассчитан до 30 июня 2028 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 250 тыс.