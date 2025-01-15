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Гришин: ЦСКА нужен нападающий — Гуарирапа не показал качественного футбола

Гришин: ЦСКА нужен нападающий — Гуарирапа не показал качественного футбола
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Российский тренер Александр Гришин поделился мнением о нападающем бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, которым интересуется ЦСКА, и оценил выступление нападающего клуба Сауля Гуарирапы в текущем сезоне.

«Не слежу за Алеррандро, но, если ему 25 лет и он стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, это хороший футболист. Если селекция ЦСКА понимает, что он пригодится клубу, значит, его нужно брать. Понятно, что армейцам нужен нападающий. Сейчас в команде есть Мусаев и Гуарирапа, который не показал качественного футбола в первом круге», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Сауль Гуарирапа провёл за клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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