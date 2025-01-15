Гладилин: у Тавареша не получилось в России, «Спартак» правильно разорвал контракт

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об уходе португальского защитника Томаша Тавареша из стана красно-белых.

«Руководство «Спартака» правильно поступает, разрывая контракты с иностранцами. Легионеры, которые не играют в основе, всё равно получают высокую зарплату. Нет смысла держать футболиста, который не выходит в старте. А на замену в «Спартаке» есть достаточно сильных российских игроков. Тавареш точно не является потерей для красно-белых, ведь он был футболистом ротации и иногда очень неудачно выходил на поле. У него не получилось в России», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.