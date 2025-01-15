В «Пюнике» отреагировали на информацию об интересе к экс-игроку «Урала» Эрику Бикфалви

Председатель совета директоров «Пюника» Артур Согомонян отреагировал на информацию об интересе к бывшему нападающему «Урала» Эрику Бикфалви. Ранее Legalbet сообщил о возможном переходе румынского игрока в клуб из Армении.

«Пюник» действительно интересуется Бикфалви. Но договорённостей ещё нет», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, румынский игрок выступал за команду с января 2017 года. Всего Бикфалви провёл за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 результативные передачи. Сегодня, 15 января, было объявлено, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.