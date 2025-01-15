Новичок «Ахмата» Ульянов: ещё ребёнком мечтал оказаться в РПЛ — наконец-то добрался

Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов поделился мнением о своём переходе в грозненский клуб. Ранее клуб объявил о подписании контракта с вратарём до конца текущего сезона с опцией продления на три года.

«Я очень рад стать частью «Ахмата». Это новый вызов и новая лига для меня. Спустя продолжительное время наконец-то добрался до РПЛ. Конечно, есть особые эмоции от перехода в клуб Российской Премьер-Лиги. Ещё будучи ребёнком, мечтал об этом и ставил цель. Сейчас её осуществил. Но, кроме радости, это большая ответственность для меня. Мне предстоит много и упорно работать, чтобы доказать свою состоятельность.

В целом переговоры с «Ахматом» проходили не так долго. Мы довольно быстро пришли к соглашению. Так что спокойно готовлюсь к весенней части чемпионата», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.