Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Ахмата» Ульянов: ещё ребёнком мечтал оказаться в РПЛ — наконец-то добрался

Новичок «Ахмата» Ульянов: ещё ребёнком мечтал оказаться в РПЛ — наконец-то добрался
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов поделился мнением о своём переходе в грозненский клуб. Ранее клуб объявил о подписании контракта с вратарём до конца текущего сезона с опцией продления на три года.

«Я очень рад стать частью «Ахмата». Это новый вызов и новая лига для меня. Спустя продолжительное время наконец-то добрался до РПЛ. Конечно, есть особые эмоции от перехода в клуб Российской Премьер-Лиги. Ещё будучи ребёнком, мечтал об этом и ставил цель. Сейчас её осуществил. Но, кроме радости, это большая ответственность для меня. Мне предстоит много и упорно работать, чтобы доказать свою состоятельность.

В целом переговоры с «Ахматом» проходили не так долго. Мы довольно быстро пришли к соглашению. Так что спокойно готовлюсь к весенней части чемпионата», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Официально
«Ахмат» подписал контракт с голкипером Ульяновым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android