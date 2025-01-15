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«Васко да Гама» хочет бесплатно забрать Родригао из «Зенита» в январе — Rtiesporte

«Васко да Гама» хочет бесплатно забрать Родригао из «Зенита» в январе — Rtiesporte
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Бразильский футбольный клуб «Васко да Гама» хочет бесплатно забрать 29-летнего центрального защитника Родригао у санкт-петербургского «Зенита» в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Rtiesporte.

По информации источника, руководство бразильского клуба не хочет платить деньги за игрока, чей контракт завершается через полгода. В «Васко да Гама» рассчитывают, что Родригао сможет договориться об уходе благодаря хорошим отношениям с «Зенитом». Футболисту предложен контракт до лета 2028 года.

Также сообщается, что защитником «Зенита» интересуется «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии.

Родригао выступает в составе «Зенита» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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