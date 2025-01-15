Роналду станет совладельцем «Аль-Насра» после продления контракта — Marca

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может стать владельцем 5% акций клуба после продления действующего контракта, который истекает летом 2025 года. Об этом сообщили Marca.

По информации СМИ, Криштиану Роланду близок к официальному заключению контракта, по которому будет получать € 183 млн в год. Кроме этого, португалец станет владельцем 5% акций саудовского клуба. Таким образом руководство команды хочет показать португальцу, что они удовлетворены совместным сотрудничеством.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.