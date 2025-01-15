«Арсенал» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 15 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 40 очков за 20 встреч. «Тоттенхэм Хотспур» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка. На первом месте располагается «Ливерпуль» (47).
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