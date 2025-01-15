Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Торпедо» объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с «Торпедо-БелАЗ»

Московское «Торпедо» объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с «Торпедо-БелАЗ»
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Торпедо» объявило о подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола с белорусским «Торпедо-БелАЗ» из города Жодино.

«Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в сфере развития и популяризации футбола, в том числе:

— формирование здорового образа жизни, и пропаганда вида спорта «футбол» среди детей, молодежи и других категорий населения;

— реализация общественно значимых проектов в сфере футбола;

— совместная разработка и реализация программ, направленных на развитие футбола;

— участие в международных соревнованиях, проводимых в обеих странах;

— участие тренеров футбольных клубов «Торпедо Москва» и «Торпедо-БЕЛАЗ» в стажировках на спортивных базах Сторон;

— проведение учебно-тренировочных сборов на спортивных базах Сторон;

— обмен опытом в области спортивного маркетинга;

— обмен опытом о методах медико-биологического обеспечения и использования современной научной аппаратуры и оборудования при подготовке спортсменов;

— сотрудничество в области детско-юношеского футбола;

— аренда футболистов с целью получения игровой практики», — говорится в заявлении на официальном сайте российского клуба.

Материалы по теме
Официально
«Торпедо» объявило о трансфере лучшего бомбардира Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android