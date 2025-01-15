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Московское «Торпедо» объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с «Торпедо-БелАЗ»

Московское «Торпедо» объявило о подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола с белорусским «Торпедо-БелАЗ» из города Жодино.

«Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в сфере развития и популяризации футбола, в том числе:

— формирование здорового образа жизни, и пропаганда вида спорта «футбол» среди детей, молодежи и других категорий населения;

— реализация общественно значимых проектов в сфере футбола;

— совместная разработка и реализация программ, направленных на развитие футбола;

— участие в международных соревнованиях, проводимых в обеих странах;

— участие тренеров футбольных клубов «Торпедо Москва» и «Торпедо-БЕЛАЗ» в стажировках на спортивных базах Сторон;

— проведение учебно-тренировочных сборов на спортивных базах Сторон;

— обмен опытом в области спортивного маркетинга;

— обмен опытом о методах медико-биологического обеспечения и использования современной научной аппаратуры и оборудования при подготовке спортсменов;

— сотрудничество в области детско-юношеского футбола;

— аренда футболистов с целью получения игровой практики», — говорится в заявлении на официальном сайте российского клуба.