Новичок «Ахмата» Ульянов: не пугает конкуренция с Шелией, мне есть чему у него поучиться

Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов прокомментировал свой контракт с грозненским клубом и конкуренцию с одноклубником Гиорги Шелией за место в стартовом составе. Ранее клуб объявил о подписании контракта с вратарём до конца текущего сезона с опцией продления на три года.

— У тебя контракт с «Ахматом» на полгода с возможностью продления на три. Придётся активно доказывать, чтобы переподписали?

— Скажу так: этот пункт был включён по обоюдному согласию. Я всегда готов доказывать свою состоятельность и то, что я не просто так нахожусь в том или ином клубе.

Шелия — опытный вратарь. Но конкуренция никогда не пугает, она только мотивирует становиться сильнее и лучше. Я уверен, что мне есть чему у него поучиться, — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.