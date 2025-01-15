Вадим Ульянов: был вариант с махачкалинским «Динамо», но «Ахмат» был предпочтительнее

Новый голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов рассказал об интересе грозненцев, а также заявил, что у него был вариант с переходом в махачкалинское «Динамо».

«Впервые об интересе «Ахмата» мне сообщил агент в канун Нового года, 28-29 декабря. Это предложение перебило остальные варианты — мне хотелось именно туда. Не было такого, что затряслись коленки или был какой-то мандраж. Я рассчитывал на предложение от клуба из РПЛ, ждал и готовился к этому. Думаю, я готов к этому вызову. Родители очень рады за меня и гордятся, что мои возможности оценили по достоинству и я попал в клуб РПЛ.

Кроме «Ахмата», был вариант с «Динамо» Махачкала. С «Кайратом» говорили о продлении контракта. Но для меня грозненский клуб был предпочтительным вариантом. Мне кажется, что амбиции клуба соответствуют моим», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.