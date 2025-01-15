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Казахстанская федерация футбола: Черчесов продолжает работу со сборной

Казахстанская федерация футбола: Черчесов продолжает работу со сборной
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Управляющий директор Казахстанской федерации футбола Кайсар Бекенов поделился мнением о работе главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

— Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Он встречался с президентом федерации, они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира. Времени до марта осталось немного, никаких изменений не предвидится, всё в рабочем режиме.

— Как вы относились к сообщениям в СМИ о том, что Черчесов будет уволен?
— Федерация и сам Станислав Саламович говорили, что это слухи и никакой официальной информации не было. Дальнейшие события это только подтвердили. Всё нормально, мы готовимся к матчам, — приводит слова Бекенова «Матч ТВ».

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

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